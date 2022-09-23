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    Минцифры готовит список специальностей для отсрочки от мобилизации и объясняет, что делать в случае отказа

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    Перечень специальностей, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, готовит Минцифры. Как сообщили в пресс-службе министерства 23 сентября, список опубликуют не позднее 26 сентября. А на Госуслугах появится форма подачи списков таких сотрудников IT, телеком и медиаинсдустрии. Сейчас её прорабатывают совместно с Минобороны.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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    В Минцифры отмечают, что для получивших повестку до публикации формы и подачи списков сотрудников, есть инструкция.

    Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ в военкомате, он должен получить в своей организации пакет документов и направить в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru. По данным письмам готовятся обращения в Минобороны, сообщает министерство. Уведомление об отправленном обращении будет направлено по почте ответным письмом.

    Что делать, если имеющий право на отсрочку сотрудник аккредитованной IT-компании получил повестку, «Фонтанка» писала здесь.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Какие болезни — противопоказание для службы? Когда призывник получает отсрочку от нее, а когда признается годным с ограничениями? Ответы на эти вопросы прописаны в «Положении о военно-врачебной экспертизе», утвержденном постановлением правительства РФ, — в разделе «Расписание болезней». «Фонтанка» изучила его и рассказывает, какие болезни дают право на лишение человека статуса военнообязанного, какие — на отсрочку от службы, а какие позволяют отправляться воевать без ограничений.

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