Минцифры готовит список специальностей для отсрочки от мобилизации и объясняет, что делать в случае отказа

Перечень специальностей, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, готовит Минцифры. Как сообщили в пресс-службе министерства 23 сентября, список опубликуют не позднее 26 сентября. А на Госуслугах появится форма подачи списков таких сотрудников IT, телеком и медиаинсдустрии. Сейчас её прорабатывают совместно с Минобороны.
В Минцифры отмечают, что для получивших повестку до публикации формы и подачи списков сотрудников, есть инструкция.
Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ в военкомате, он должен получить в своей организации пакет документов и направить в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru. По данным письмам готовятся обращения в Минобороны, сообщает министерство. Уведомление об отправленном обращении будет направлено по почте ответным письмом.
Что делать, если имеющий право на отсрочку сотрудник аккредитованной IT-компании получил повестку, «Фонтанка» писала здесь.