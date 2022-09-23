Минцифры объяснило, что делать получившим повестки сотрудникам IT-компаний

Для этого в Минцифры при визите в военкомат рекомендуют взять с собой: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объяснило, что делать, если имеющий право на отсрочку сотрудник аккредитованной IT-компании получил повестку. Информация опубликована в телеграм-канале министерства.

В Банке России уже разъяснили, что на рабочих местах останутся сотрудники организаций финансовой инфраструктуры и банков, которые заняты на критически важных направлениях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что финансовая система должна продолжить работать бесперебойно, пишет РБК.

Минобороны ранее рассказало, кто из россиян не подпадет под частичную мобилизацию.