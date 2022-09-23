Минобороны уточнило, кто из россиян не подпадет под частичную мобилизацию

Сотрудники ряда организаций и ведомств не подпадут под частичную мобилизацию. Сделано это для того, чтобы обеспечить работу отдельных отраслей.
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Сотрудники ряда организаций и ведомств не подпадут под частичную мобилизацию. Сделано это для того, чтобы обеспечить работу отдельных отраслей.
Новость дополняется.
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