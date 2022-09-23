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    Минобороны уточнило, кто из россиян не подпадет под частичную мобилизацию

    7968
    3 комментария

    Сотрудники ряда организаций и ведомств не подпадут под частичную мобилизацию. Сделано это для того, чтобы обеспечить работу отдельных отраслей.

    Новость дополняется.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

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