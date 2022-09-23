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    В ТК внесли поправки об увольнении для мобилизованных сотрудников

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    Предложенные поправки в Трудовой кодекс РФ дадут работодателям право расторгнуть трудовой договор с мобилизованным сотрудником, если тот не выходит на работу после трёх месяцев с даты окончания службы по мобилизации. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости.

    «Фонтанка» писала, что днем 23 сентября в Госдуму были внесены поправки о сохранении рабочих мест за сотрудниками, мобилизованными для участия в спецоперации. Предполагается, что после демобилизации такие работники смогут вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где они трудились до поступления на военную службу.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что изменения, в случае их принятия, также позволят засчитывать в трудовой стаж период, проведённый на службе. За работником, добавил он, оставят дополнительное страхование и негосударственную пенсию. Семьи таких военнослужащих смогут получать дополнительные гарантии.

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