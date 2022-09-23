В ТК внесли поправки об увольнении для мобилизованных сотрудников

Предложенные поправки в Трудовой кодекс РФ дадут работодателям право расторгнуть трудовой договор с мобилизованным сотрудником, если тот не выходит на работу после трёх месяцев с даты окончания службы по мобилизации. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости.



«Фонтанка» писала, что днем 23 сентября в Госдуму были внесены поправки о сохранении рабочих мест за сотрудниками, мобилизованными для участия в спецоперации. Предполагается, что после демобилизации такие работники смогут вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где они трудились до поступления на военную службу.