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    В Госдуму внесли поправки для сохранения рабочих мест за мобилизованными

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    Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о внесении в Госдуму поправок, которые изменят трудовое законодательство.

    «Поправки (в Трудовой кодекс. — Прим. ред.) закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях (при поступлении сотрудника на военную службу по контракту или по мобилизации. — Прим. ред.) сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», — сказал Турчак. Сообщение появилось 23 сентября на сайте партии.

    Изменения позволят засчитывать в трудовой стаж период, проведённый на военной службе. За сотрудником, заявил он, оставят дополнительное страхование и негосударственную пенсию. Семьи таких военнослужащих получат дополнительные гарантии.

    «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — добавил Турчак.

    Поправки, по его словам, собираются принять в ближайшее время. Изменения в ТК, сообщают в пресс-службе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства.

    Накануне «Фонтанка» писала, что правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для призванных в рамках частичной мобилизации. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор (он будет приостановлен, а не расторгнут) и позже вернуться в организацию. Соответствующие изменения были внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году.

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