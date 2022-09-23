В Госдуму внесли поправки для сохранения рабочих мест за мобилизованными

«Поправки (в Трудовой кодекс. — Прим. ред. ) закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях (при поступлении сотрудника на военную службу по контракту или по мобилизации. — Прим. ред. ) сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», — сказал Турчак. Сообщение появилось 23 сентября на сайте партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о внесении в Госдуму поправок, которые изменят трудовое законодательство.

Изменения позволят засчитывать в трудовой стаж период, проведённый на военной службе. За сотрудником, заявил он, оставят дополнительное страхование и негосударственную пенсию. Семьи таких военнослужащих получат дополнительные гарантии.



«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — добавил Турчак.



Поправки, по его словам, собираются принять в ближайшее время. Изменения в ТК, сообщают в пресс-службе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства.

