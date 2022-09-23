В Смольном пообещали помочь рабочим Toyota с трудоустройством

Правительство Петербурга поможет рабочим закрывающегося завода «Тойота Мотор» с трудоустройством. В том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что о закрытии завода руководство Toyota проинформировало правительство Петербурга и Минпромторг. «Компания пошла на беспрецедентные по масштабу меры социальной поддержки увольняемых сотрудников», — отметили в Смольном. Там добавили, что состав социального пакета был скорректирован в соответствии с предложениями правительства города и заявили, что «будут следить» за выполнением обязательств.

«Что касается дальнейшего трудоустройства работников завода, промышленность Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса, нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому люди, увольняющиеся с «Тойоты», могут и будут востребованы там», — говорят в администрации. Помощь в поиске работы будут оказывать в том числе центры занятости.

Что будет с площадкой «Тойоты» в Шушарах, пока неизвестно. Ее судьбу предстоит решить правительству города и Минпромторгу.



О том, что завод «Тойота Мотор» в Петербурге будет закрыт, стало известно 23 сентября.