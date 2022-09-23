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    Боевые действия на Украине

    Уехавший в ДНР Милонов рассказал, в каком качестве хотел бы принять участие в боевых действиях

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    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хотел бы служить в противотанковой артиллерийской батарее, но для него есть и другие варианты. Он рассказал об этом 23 сентября в интервью «Фонтанке».

    Как уточнил политик, в российской армии он не был, но «служил в народной милиции ДНР» и имеет специальность старшего наводчика.

    «Плюс ещё возможна комиссарская работа — это очень важная линия по выявлению всех возможно засланных людей на только что освобожденных территориях», — добавил депутат. По словам Милонова, в этом случае «нужны навыки общения»: «Проследить за настроениями людей, чтобы [рядом] не оказалось того, кто будет стрелять в спину».

    О том, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР, включая Милонова, попросили отправить их в Донбасс, в зону боевых действий, 23 сентября рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    Полную версию интервью с Виталием Милоновым можно прочитать здесь.

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