Уехавший в ДНР Милонов рассказал, в каком качестве хотел бы принять участие в боевых действиях

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хотел бы служить в противотанковой артиллерийской батарее, но для него есть и другие варианты. Он рассказал об этом 23 сентября в интервью «Фонтанке».



Как уточнил политик, в российской армии он не был, но «служил в народной милиции ДНР» и имеет специальность старшего наводчика.



«Плюс ещё возможна комиссарская работа — это очень важная линия по выявлению всех возможно засланных людей на только что освобожденных территориях», — добавил депутат. По словам Милонова, в этом случае «нужны навыки общения»: «Проследить за настроениями людей, чтобы [рядом] не оказалось того, кто будет стрелять в спину».

