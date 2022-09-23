Оставленным ребенком в Купчино и его нерадивой матерью заинтересовался Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после истории с брошенным в Купчино ребенком. Следствие может увидеть в этом признаки оставления малолетнего в опасности.
«Сегодня стало известно, что 23-летняя жительница Санкт-Петербурга бросила малолетнего ребенка на улице. Ребенка доставили в больницу, женщина была задержана», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета 23 сентября.
Бастрыкин поручил руководству петербургского ГСУ СКР выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить. Ход и результаты проверки будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.
«Фонтанка» писала, что лежащего на земле ребенка у дома 58 по улице Фарфоровский Пост заметили очевидцы накануне вечером и вызвали полицию. Малыша передали медикам скорой. Мать ребенка нашли неподалеку. По предварительной информации, жительница Софийской улицы перед прогулкой с полуторагодовалым сыном употребила психотропное вещество. Куда она пошла и как потеряла ребенка, женщина не помнит.