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    Доллар и евро «худеют» перед выходными. ЦБ показывает новый курс

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    Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на выходные, 24 и 25 сентября.

    Согласно данным на сайте регулятора, стоимость доллара США составит 58,1 рубля (-1,73 рубля). Евро, в свою очередь, — 56,5 рубля (-2,46).

    «Фонтанка» писала, что 23 сентября курс доллара на Московской бирже впервые с 19 августа опустился ниже 58 рублей. Курс евро в то же время впервые с 21 июля опустился ниже отметки в 56 рублей, но позже немного отыграл падение.

    После объявления в России частичной мобилизации рубль начал падать, а доллар и евро немного подросли, но вскоре начали постепенно снижаться.

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