    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    «Непризывные» болезниКого мобилизуютОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Доллар на бирже стоит уже 57 рублей, евро — еще меньше

    2238
    23 комментария

    Курс доллара на Московской бирже впервые с 19 августа опустился ниже 58 рублей. Днем 23 сентября доллар падет на 2 % и торгуется по 57,7 рубля.

    Курс евро в то же время впервые с 21 июля опустился ниже отметки в 56 рублей, но позже немного отыграл падение. По данным на 13:40, он составил 56,2 рубля (-2,42 %).

    После объявления в России частичной мобилизации рубль стал падать, а доллар и евро, соответственно, немного подросли, но вскоре после этого курсы иностранных валют начали постепенно снижаться. Напомним, что слишком крепкий рубль — плохо для российской экономики. Подробнее об этом — в нашем материале.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close