Доллар на бирже стоит уже 57 рублей, евро — еще меньше

Курс доллара на Московской бирже впервые с 19 августа опустился ниже 58 рублей. Днем 23 сентября доллар падет на 2 % и торгуется по 57,7 рубля.



Курс евро в то же время впервые с 21 июля опустился ниже отметки в 56 рублей, но позже немного отыграл падение. По данным на 13:40, он составил 56,2 рубля ( -2,42 % ).

После объявления в России частичной мобилизации рубль стал падать, а доллар и евро, соответственно, немного подросли, но вскоре после этого курсы иностранных валют начали постепенно снижаться. Напомним, что слишком крепкий рубль — плохо для российской экономики. Подробнее об этом — в нашем материале.