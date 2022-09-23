В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Для участников специальной военной операции на Украине хотят предусмотреть кредитные каникулы. Выплаты по займам будут или снижены или заморожены на неопределенный срок. Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение сенаторы и депутаты 23 сентября. Документ появился в базе нижней палаты парламента.



Из текста следует, что заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием приостановить или уменьшить выплаты на период призыва на военную службу по мобилизации. При этом соблюдение условий в части предельного размера кредита, а также уровня дохода заемщика, не требуется.