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    В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

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    Для участников специальной военной операции на Украине хотят предусмотреть кредитные каникулы. Выплаты по займам будут или снижены или заморожены на неопределенный срок. Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение сенаторы и депутаты 23 сентября. Документ появился в базе нижней палаты парламента.

    Из текста следует, что заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием приостановить или уменьшить выплаты на период призыва на военную службу по мобилизации. При этом соблюдение условий в части предельного размера кредита, а также уровня дохода заемщика, не требуется.

    Как поясняет пресс-служба Совета Федерации, кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования.

    В случае гибели участника СВО его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении.

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