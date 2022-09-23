В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Для участников специальной военной операции на Украине хотят предусмотреть кредитные каникулы. Выплаты по займам будут или снижены или заморожены на неопределенный срок. Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение сенаторы и депутаты 23 сентября. Документ появился в базе нижней палаты парламента.
Из текста следует, что заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием приостановить или уменьшить выплаты на период призыва на военную службу по мобилизации. При этом соблюдение условий в части предельного размера кредита, а также уровня дохода заемщика, не требуется.
Как поясняет пресс-служба Совета Федерации, кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования.
В случае гибели участника СВО его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении.