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    Боевые действия на Украине

    «Есть одно имя». Эрдоган рассказал об отправке Медведчука в Россию

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что один из освобожденных Украиной при обмене с Россией был отправлен в РФ, сообщает 23 сентября ТАСС.

    По его словам, при обмене пленными было рассмотрено более 200 имен, но есть человек, на котором президент Владимир Путин «особо остановился», и его уже отправили в Россию.

    Как уточняет РИА Новости, речь идет об украинском оппозиционном политике Викторе Медведчуке. Его обмен подтверждал глава ДНР Денис Пушилин.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о местонахождении Медведчука, также у него нет информации о том, что Владимир Путин с ним общался.

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