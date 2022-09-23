«Есть одно имя». Эрдоган рассказал об отправке Медведчука в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что один из освобожденных Украиной при обмене с Россией был отправлен в РФ, сообщает 23 сентября ТАСС.
По его словам, при обмене пленными было рассмотрено более 200 имен, но есть человек, на котором президент Владимир Путин «особо остановился», и его уже отправили в Россию.
Как уточняет РИА Новости, речь идет об украинском оппозиционном политике Викторе Медведчуке. Его обмен подтверждал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о местонахождении Медведчука, также у него нет информации о том, что Владимир Путин с ним общался.