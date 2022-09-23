Кегельбан на Дальневосточном: Audi собрал машины на парковке и попал на камеру

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Водитель легкового автомобиля устроил неприятный сюрприз владельцам машин, припаркованных у одного из домов в Невском районе Петербурга. Массовая авария попала в объектив камеры наблюдения.
ДТП произошло в половине двенадцатого часа дня 23 сентября у дома 12 по Дальневосточному проспекту, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что белый Audi въезжает на территорию парковки через шлагбаум, но не вписывается в поворот и врезается в припаркованный красный Ford, воткнув его в стоящий впереди черный Hyundai. После этого Audi заворачивает налево и, проехав по газону, таранит еще и белый кроссовер.
Покачавшись немного вперед-назад на месте, Audi, наконец, останавливается, и из салона выходят водитель и пассажир. «Что там случилось у водителя за рулём, непонятно», — комментируют в группе.