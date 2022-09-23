В Петербурге выписался второй переболевший оспой обезьян

Второй пациент с оспой обезьян в Петербурге поправился и был выписан домой, сообщили в комитете по здравоохранению.



Как отметили в ведомстве, мужчину выписали из больницы им. Боткина 23 сентября, «после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ».



Цепочку его контактов отследили еще при поступлении. Новых случаев заражения в Петербурге пока не выявлено.

