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    Нет четкой позиции. В Кремле рассказали, что вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается

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    Вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в ходе частичной мобилизации в РФ прорабатывается правительством. Однако сейчас нет четкой позиции. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).


    Ранее сообщалось, что Госдума РФ в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан России.

    Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. В рамках нее обещают призвать 300 тысяч резервистов.

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