Нет четкой позиции. В Кремле рассказали, что вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается

Вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в ходе частичной мобилизации в РФ прорабатывается правительством. Однако сейчас нет четкой позиции. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).