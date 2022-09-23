Нет четкой позиции. В Кремле рассказали, что вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается

Вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в ходе частичной мобилизации в РФ прорабатывается правительством. Однако сейчас нет четкой позиции. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Ранее сообщалось, что Госдума РФ в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан России.