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    Виталий Милонов рассказал, что семья узнала про его отъезд в Донбасс из СМИ

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    Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов сообщил, что близкие узнали про его отъезд в Донецкую народную республику из СМИ. Об этом он рассказал 23 сентября в интервью «Фонтанке».

    На вопрос о том, как отреагировала его семья на поданное политиком заявление с просьбой отправить его в зону боевых действий, Милонов ответил так: «Ну как отреагировали… Узнали об этом из СМИ».

    По словам депутата, уже после прибытия в ДНР он «подтвердил» эту информацию родственникам. «Все нормально, они понимают», — добавил он.

    Полное интервью с Виталием Милоновым можно будет прочитать на «Фонтанке» в ближайшее время.

    О том, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР попросили отправить их в Донбасс, в зону боевых действий, 23 сентября рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Кроме Милонова в ДНР хотят поехать председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Сокол и зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин.

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