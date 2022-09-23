Виталий Милонов рассказал, что семья узнала про его отъезд в Донбасс из СМИ

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов сообщил, что близкие узнали про его отъезд в Донецкую народную республику из СМИ. Об этом он рассказал 23 сентября в интервью «Фонтанке».



На вопрос о том, как отреагировала его семья на поданное политиком заявление с просьбой отправить его в зону боевых действий, Милонов ответил так: «Ну как отреагировали… Узнали об этом из СМИ».

По словам депутата, уже после прибытия в ДНР он «подтвердил» эту информацию родственникам. «Все нормально, они понимают», — добавил он.