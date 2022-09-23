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    Британский министр объявил о снижении налогов в стране

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    14 комментариев

    Ради стимуляции роста экономики правительство Великобритании приняло решение снизить налоги. Об этом 23 сентября заявил глава Минфина страны Квази Квартенг, выступая в Палате общин британского парламента.

    «Сегодня мы публикуем наш план развития экономики, в котором изложен новый подход к новой эпохе, он основывается на трех ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономического роста», — заявил в своей речи Квартенг (цитата по ТАСС).

    Согласно расчетам британских чиновников, предпринятые меры помогут снизить инфляцию. В годовом выражении — на 5 процентных пунктов.

    Отмечается, что накануне Банк Англии снизил прогноз инфляции по итогам года. Он понижен с 13 до 10 процентов. Пик будет достигнут в октябре. В среднесрочной перспективе британские чиновники рассчитывают на экономический рост в 2,5 процента.

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    Комментарии 14

    ***_12323 Сен 2022 в 12:34
    Лахта, ау.
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