Британский министр объявил о снижении налогов в стране

Ради стимуляции роста экономики правительство Великобритании приняло решение снизить налоги. Об этом 23 сентября заявил глава Минфина страны Квази Квартенг, выступая в Палате общин британского парламента.
«Сегодня мы публикуем наш план развития экономики, в котором изложен новый подход к новой эпохе, он основывается на трех ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономического роста», — заявил в своей речи Квартенг (цитата по ТАСС).
Согласно расчетам британских чиновников, предпринятые меры помогут снизить инфляцию. В годовом выражении — на 5 процентных пунктов.
Отмечается, что накануне Банк Англии снизил прогноз инфляции по итогам года. Он понижен с 13 до 10 процентов. Пик будет достигнут в октябре. В среднесрочной перспективе британские чиновники рассчитывают на экономический рост в 2,5 процента.