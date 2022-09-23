Умер во время операции. На Урале скончался инспектор ГИБДД, попавший в аварию во время погони за нарушителем

Капитан полиции, получивший травмы в ДТП во время погони за пьяным водителем в Екатеринбурге, скончался. Врачи оказались бессильны. Об этом 23 сентября рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным ведомства, Алексей Казаков умер вечером 22 сентября во время операции в клинической больнице №1 Екатеринбурга. У погибшего полицейского остались двое 14-летних детей.
Сама авария произошла в тот же день. Экипаж ГИБДД попытался остановить «Ниву». Однако водитель только прибавил газу. Началась погоня. В районе 22-го километра дублера Сибирского тракта машина дорожной полиции столкнулась с попутным грузовиком DAF. Пострадали двое сотрудников ГИБДД.
Водителя «Нивы» задержали спустя пару часов, он оказался пьяным и с довольно богатой историей. В «анамнезе» — от незаконного оборота наркотиков и кражи до разбойного нападения и нарушения правил дорожного движения, в результате которых серьезно пострадали люди.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что Алексей Казаков — ветеран боевых действий и был награжден медалями.