Умер во время операции. На Урале скончался инспектор ГИБДД, попавший в аварию во время погони за нарушителем

Капитан полиции, получивший травмы в ДТП во время погони за пьяным водителем в Екатеринбурге, скончался. Врачи оказались бессильны. Об этом 23 сентября рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



По данным ведомства, Алексей Казаков умер вечером 22 сентября во время операции в клинической больнице №1 Екатеринбурга. У погибшего полицейского остались двое 14-летних детей.

