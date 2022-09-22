Нарушитель скрылся во время погони. На Урале двое сотрудников ГИБДД едва не погибли в аварии с фурой

Погоня за нарушителем едва не стала причиной трагедии в Екатеринбурге. Ранены двое сотрудников ГИБДД. Один – в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел 22 сентября на 21 километре Сибирского тракта в Екатеринбурге, рассказал официальный представитель полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых. Машина ДПС столкнулась с грузовиком DAF во время погони за нарушителем на «Ниве».
По предварительной информации, автомобилист не отреагировал на требование об остановке. В момент столкновения тягач и автомобиль ГИБДД ехали в одной направлении. Нарушитель, несмотря на произошедшее, решил не останавливаться и покинул место происшествия. Поймали его два часа спустя. Принятого до погони алкоголя оказалось достаточно, чтобы «надуть» 0,778 промилле.
«Он до этого ЧП законопослушностью не отличался — имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и дважды за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшим. Сейчас он содержится под стражей и дает показания», – отметил полковник Горелых.
Пока в отношении нарушителя возбуждено административное производство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.