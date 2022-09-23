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    В Узбекистане временно прекратили обслуживание карт «Мир»

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    В Узбекистане с 23 сентября остановили обслуживание карт «Мир». В качестве причины называется «проведение необходимых технических процедур».

    «Uzcard с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре платёжной системы Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом», — говорится 23 сентября в пресс-релизе.

    При этом отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

    Напомним, в начале марта узбекский процессинговый центр также сообщал о приостановке приёма карт «Мир» по аналогичной причине. Позже обслуживание восстановили.

    «Фонтанка» писала, что минфин США допускает введение санкций за поддержку использования российской Национальной системой платежных карт и платежной системы «Мир» за пределами РФ.

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