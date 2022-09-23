В Узбекистане временно прекратили обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане с 23 сентября остановили обслуживание карт «Мир». В качестве причины называется «проведение необходимых технических процедур».



«Uzcard с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре платёжной системы Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом», — говорится 23 сентября в пресс-релизе.

При этом отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» работают в штатном режиме на территории Узбекистана.