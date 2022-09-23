    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    765мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Кого мобилизуютМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Путин сообщил принцу Саудовской Аравии, что остался удовлетворен передачей приговоренных в ДНР наемников

    602
    обсудить

    Путин сообщил принцу Саудовской Аравии, что остался удовлетворен передачей приговоренных в ДНР наемников

    Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили передачу наемников, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

    «Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — детали разговора приводятся на сайте Кремля.

    Кроме того, российский лидер и саудовский принц обсудили взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.

    Между Россией и Украиной накануне прошел обмен пленными. В РФ в ночь на 22 сентября доставили 55 человек. Украина получила 215 военнопленных, среди них командиры запрещенного в России батальона «Азов»* и иностранные граждане, которых в ДНР приговорили к смертной казни за наемничество.

    *признан в России террористической организацией и запрещен.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close