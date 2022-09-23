Путин сообщил принцу Саудовской Аравии, что остался удовлетворен передачей приговоренных в ДНР наемников
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили передачу наемников, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.
«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — детали разговора приводятся на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер и саудовский принц обсудили взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.
Между Россией и Украиной накануне прошел обмен пленными. В РФ в ночь на 22 сентября доставили 55 человек. Украина получила 215 военнопленных, среди них командиры запрещенного в России батальона «Азов»* и иностранные граждане, которых в ДНР приговорили к смертной казни за наемничество.