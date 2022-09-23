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    Охранник и геймер недолго ходили с новенькими iPhone 14, отобранными с пистолетом у предприимчивого петербуржца

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    Уголовный розыск главка совместно с оперативниками полиции Фрунзенского района за два дня задержали подозреваемых в серии нападений на продавцов новых iPhone.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 сентября, в ночь на 21 сентября сначала взяли ранее судимого 30-летнего охранника сетевого магазина в своей квартире в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти. А через четыре часа в интернет-клубе в городе Мурино был задержан 24-летний местный житель, фанат компьютерных игр. При себе у него нашли и изъяли два айфона-14.

    В главке полагают, что именно они сначала 15 сентября отняли у 34-летнего петербуржца айфон-13. Мужчина выложил объявление об его продаже в интернете. А на встрече с покупателем у дома 4 по улице Белы Куна к нему в машину сел мужчина и взял смартфон для осмотра.

    «В этот момент к автомобилю подошел второй мужчина, под предлогом закурить открыл дверь, выхватил из рук «покупателя» смартфон стоимостью 90 тысяч рублей и убежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж)», — сообщает пресс-служба.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Второе нападение, как писала «Фонтанка», произошло 19 сентября у станции метро «Международная». 29-летний владелец четырех айфонов последней, 14-й серии выложил в интернет объявление об их продаже за 530 тысяч рублей. На встрече покупатель предложил пройти к нему в машину за деньгами. Но в этот момент к ним подбежал мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет. Он требовал отдать сумку с телефонами. Когда продавец пытался удержать на плече сумку, злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, а «покупатель» помог ему силой отнять телефоны.

    По данному факту также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

    Подозреваемые задержаны пока на двое суток. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды их «деятельности».

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