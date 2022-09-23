Охранник и геймер недолго ходили с новенькими iPhone 14, отобранными с пистолетом у предприимчивого петербуржца

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 сентября, в ночь на 21 сентября сначала взяли ранее судимого 30-летнего охранника сетевого магазина в своей квартире в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти. А через четыре часа в интернет-клубе в городе Мурино был задержан 24-летний местный житель, фанат компьютерных игр. При себе у него нашли и изъяли два айфона-14.

Уголовный розыск главка совместно с оперативниками полиции Фрунзенского района за два дня задержали подозреваемых в серии нападений на продавцов новых iPhone.

В главке полагают, что именно они сначала 15 сентября отняли у 34-летнего петербуржца айфон-13. Мужчина выложил объявление об его продаже в интернете. А на встрече с покупателем у дома 4 по улице Белы Куна к нему в машину сел мужчина и взял смартфон для осмотра.



«В этот момент к автомобилю подошел второй мужчина, под предлогом закурить открыл дверь, выхватил из рук «покупателя» смартфон стоимостью 90 тысяч рублей и убежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж)», — сообщает пресс-служба.