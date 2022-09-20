    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    751мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.17eur60.04
    Банановый кризисДемарш ПугачевойМиллиарды на самокатахОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге у мужчины похитили со стрельбой новый iPhone 14pro Max, который в России еще не продается

    8354
    8 комментариев

    Жителю Приморского района не удалось заработать на продаже новой модели айфона. В Купчино ему «заплатили» выстрелами, кулаками и газом.

    29-летний мужчина сообщил о нападении двух незнакомцев, с которыми накануне около половины десятого вечера у него состоялась встреча на Бухарестской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября 2022 г. По предварительной информации, заявитель утверждал, что через сервис бесплатных объявлений договорился с покупателем на продажу телефонов. Когда же он приехал на встречу, то увидел двоих мужчин. Один из них сначала угрожал петербуржцу пистолетом, потом распылил в лицо газ, а били молодого человека уже вдвоем. После чего у поверженного продавца забрали шесть мобильных телефонов, из которых четыре — новенькие модели айфона 14 pro Max, которые только 16 сентября поступили в продажу в странах первой волны.

    Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close