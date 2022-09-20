В Петербурге у мужчины похитили со стрельбой новый iPhone 14pro Max, который в России еще не продается

Жителю Приморского района не удалось заработать на продаже новой модели айфона. В Купчино ему «заплатили» выстрелами, кулаками и газом.



29-летний мужчина сообщил о нападении двух незнакомцев, с которыми накануне около половины десятого вечера у него состоялась встреча на Бухарестской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября 2022 г. По предварительной информации, заявитель утверждал, что через сервис бесплатных объявлений договорился с покупателем на продажу телефонов. Когда же он приехал на встречу, то увидел двоих мужчин. Один из них сначала угрожал петербуржцу пистолетом, потом распылил в лицо газ, а били молодого человека уже вдвоем. После чего у поверженного продавца забрали шесть мобильных телефонов, из которых четыре — новенькие модели айфона 14 pro Max, которые только 16 сентября поступили в продажу в странах первой волны.