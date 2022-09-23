Заочникам — повестка, айтишникам — отсрочка? Главные новости СВО за 23 сентября

Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компаний

Министерство обороны объявило, что граждане ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации. Согласно информации министерства, на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

В Минобороны уточнили, кто не попадет под частичную мобилизацию

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины . Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 23 сентября.

— Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.

Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации



Студентов-заочников российских вузов могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Объясняем.рф».



— Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.

