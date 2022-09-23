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    Заочникам — повестка, айтишникам — отсрочка? Главные новости СВО за 23 сентября

    Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки

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    Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компаний
    Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компанийФото: Артём Устюжанин / E1.RU
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    21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 23 сентября.

    В Минобороны уточнили, кто не попадет под частичную мобилизацию

    Министерство обороны объявило, что граждане ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации. Согласно информации министерства, на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

    • IT-компании (сотрудники, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры);
    • компании российских операторов связи (сотрудники, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);
    • СМИ, включенные в перечень системообразующих (в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем / редакцией / издателем зарегистрированного средства массовой информации / вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве / распространении продукции СМИ);
    • банковской сферы (обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).

    — Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.

    Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

    Студентов-заочников российских вузов могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Объясняем.рф».

    — Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.

    Мобилизованным сохранили рабочие места

    Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостановят, но не расторгнут.

    — Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

    В правительстве уточнили, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

    Открылась горячая линия по мобилизации

    C 22 сентября в России задействована горячая линия для решения вопросов по частичной мобилизации. Ее номер 122. Часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации правительство опубликует на сайте «Объясняем.рф».

    Полезные материалы о мобилизации

    Более подробно о том, что можно (или нужно) и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

    Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компаний
    Освобождать от службы забронированных сотрудников Минобороны будет по спискам, предоставленным руководителями компанийФото: Артём Устюжанин / E1.RU

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