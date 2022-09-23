МИД Мексики предложил создать комитет по достижению мира на Украине

Международное сообщество должно сосредоточить усилия для достижения мира на Украине. Об этом 23 сентября заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, передает ТАСС.

Представитель Мексики озвучил предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании специального комитета. По словам министра, в комитет «по диалогу и достижению мира на Украине» должны входить главы разных стран и правительств. Так, он предложил включить в него, например, премьер-министра Индии Нарендру Моди и папу римского Франциска.