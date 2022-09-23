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    МИД Мексики предложил создать комитет по достижению мира на Украине

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    Международное сообщество должно сосредоточить усилия для достижения мира на Украине. Об этом 23 сентября заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, передает ТАСС.

    Представитель Мексики озвучил предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании специального комитета. По словам министра, в комитет «по диалогу и достижению мира на Украине» должны входить главы разных стран и правительств. Так, он предложил включить в него, например, премьер-министра Индии Нарендру Моди и папу римского Франциска.

    «[Комитет сможет] выработать новые механизмы для диалога и создать пространства для посредничества, которые укрепляли бы доверие и снижали напряженность», — сказал он.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент Мексики предложил человечеству объявить «перемирие» на 5 лет для решения мировых проблем.

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