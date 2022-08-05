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    Президент Мексики предложил человечеству объявить «перемирие» на 5 лет для решения мировых проблем

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    11 комментариев

    Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить пятилетнее «перемирие», чтобы решать глобальные проблемы. Об этом сообщает местное издание Excelsior 4 августа.

    Человечество в последнее время, считает он, столкнулось со множеством кризисов: пандемия коронавируса, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция.

    Чтобы противостоять этим вызовам — необходимо «перемирие». Точкой отсчета президент Мексики призвал считать прекращение российско-украинского кризиса. По его словам, с такой инициативой может выступить ООН.

    Лопес отметил, что «перемирие» должно коснуться как обычных, так и торговых войн.

    «Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — такие действия предложил президент Мексики в ответ на глобальные вызовы.

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    Комментарии 11

    chip105 Авг 2022 в 10:12
    Популист.
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