Президент Мексики предложил человечеству объявить «перемирие» на 5 лет для решения мировых проблем

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить пятилетнее «перемирие», чтобы решать глобальные проблемы. Об этом сообщает местное издание Excelsior 4 августа.
Человечество в последнее время, считает он, столкнулось со множеством кризисов: пандемия коронавируса, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция.
Чтобы противостоять этим вызовам — необходимо «перемирие». Точкой отсчета президент Мексики призвал считать прекращение российско-украинского кризиса. По его словам, с такой инициативой может выступить ООН.
Лопес отметил, что «перемирие» должно коснуться как обычных, так и торговых войн.
«Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — такие действия предложил президент Мексики в ответ на глобальные вызовы.