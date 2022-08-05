Президент Мексики предложил человечеству объявить «перемирие» на 5 лет для решения мировых проблем

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить пятилетнее «перемирие», чтобы решать глобальные проблемы. Об этом сообщает местное издание Excelsior 4 августа.

Человечество в последнее время, считает он, столкнулось со множеством кризисов: пандемия коронавируса, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция.



Чтобы противостоять этим вызовам — необходимо «перемирие». Точкой отсчета президент Мексики призвал считать прекращение российско-украинского кризиса. По его словам, с такой инициативой может выступить ООН.

