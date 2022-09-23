Всё о частичной мобилизации в России: онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась настоящая «мобилизационная» повестка. Все реальные персональные данные в ней мы заменили на вымышленные. Показываем, как она выглядит.
Второй день военкоматы всей страны становятся центрами притяжения. Журналисты 72.RU поговорили с призывниками об их мотивации.
— Я на второй контракт иду. Меня подтолкнул патриотизм. А еще недавно с женой развелся — мне терять нечего. К тому же Путин подписал указ. Мне рано или поздно пришла бы повестка. Зачем мне по очередям бегать, если повестка всё равно придет? — размышляет один призывник.
— Я решил пойти, потому что появился повод для родных отпустить меня. Я аргументирую для них позицию так: государству нужны люди. Хотя для меня государство большой роли не играет. Мой мотив — личный интерес к военной теме, — рассказывает второй.
После объявления частичной мобилизации путаницу вызвала отсрочка для отцов: многие знают, что при наличии детей в армию не берут, но не все — что условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в случае мобилизации отличаются.
Условия отсрочки для родителей мы собрали в отдельном материале.
Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
— У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны, — добавила Догузова.
После объявления о частичной мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что все подробности от властей будут позднее. Вчера,
Призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков. Очередности призыва как таковой не установлено, но первостепенно будут призывать именно тех, кто имеет подходящие военно-учетные специальности. Еще одним из основных факторов является наличие боевого опыта.
Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва, отметили в ведомстве.
В этих карточках мы собрали главное.
В эти дни журналист E1.RU Ирина Порозова находится в командировке в Волгоградской области. На следующий день после объявления частичной мобилизации она стала свидетелем того, как жители небольшого поселка готовятся к отправке в армию.
Почитайте атмосферный репортаж, в котором есть суровые казахи, удивительная тишина и даже волгоградское Мертвое море.
Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию.
C 22 сентября в России задействована горячая линия для решения вопросов по частичной мобилизации. Ее номер 122.
Часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации правительство опубликует на сайте «Объясняем.рф».
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