Всё о частичной мобилизации в России: онлайн-трансляция

Второй день военкоматы всей страны становятся центрами притяжения. Журналисты 72.RU поговорили с призывниками об их мотивации.

— Я на второй контракт иду. Меня подтолкнул патриотизм. А еще недавно с женой развелся — мне терять нечего. К тому же Путин подписал указ. Мне рано или поздно пришла бы повестка. Зачем мне по очередям бегать, если повестка всё равно придет? — размышляет один призывник.

— Я решил пойти, потому что появился повод для родных отпустить меня. Я аргументирую для них позицию так: государству нужны люди. Хотя для меня государство большой роли не играет. Мой мотив — личный интерес к военной теме, — рассказывает второй.