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    Чечня давно стала рекордсменом по призыву. Кадыров рассказал о перевыполнении плана

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    Тысячи жителей Чечни приняли участие в операции на Украине. План призыва в республике перевыполнен на 254%, заявил 22 сентября глава региона Рамзан Кадыров.

    «Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ... Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.

    Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат — механизм отработали еще до объявления частичной мобилизации. Кроме того, добавил Кадыров, в Чечне есть «резерв из тысяч добровольцев».

    О том, как проходит частичная мобилизация в других регионах РФ, читайте в нашем материале.

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