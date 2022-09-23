Чечня давно стала рекордсменом по призыву. Кадыров рассказал о перевыполнении плана

Тысячи жителей Чечни приняли участие в операции на Украине. План призыва в республике перевыполнен на 254%, заявил 22 сентября глава региона Рамзан Кадыров.
«Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ... Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.
Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат — механизм отработали еще до объявления частичной мобилизации. Кроме того, добавил Кадыров, в Чечне есть «резерв из тысяч добровольцев».
О том, как проходит частичная мобилизация в других регионах РФ, читайте в нашем материале.