В ФХР объявили о создании команды «Россия 25» вместо сборной U25

Федерация хоккея России объявила о создании команды «Россия 25». Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте ФХР 22 сентября, ее возглавит главный тренер СКА Роман Ротенберг.



Первым турниром для новой команды станет Кубок Первого канала-2022. Он пройдет в Москве в декабре 2022 года. В нем примут участие основной состав сборной России, а также команды Белоруссии и Казахстана.

«В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея, попасть на Олимпийские игры 2026 года. Сначала мы называли эту команду Россия U25, ограничив таком образом возраст ее участников, но потом решили не привязывать критерий состава к возрасту», — прокомментировал создание новой команды президент ФХР Владислав Третьяк. Отметим, что U25 — это игроки в возрасте до 25 лет. Глава Федерации хоккея России отдельно подчеркнул, что в основе этой команды — молодые игроки.