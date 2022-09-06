В Международной федерации хоккея рассказали, когда разрешат сборной России играть на чемпионате мира

Стали известны условия, при которых Международная федерация хоккея (IIHF) допустит сборную России на международные соревнования. Об этом 6 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на главу IIHF Люка Тардифа.



«Сборные России не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/23. Вопрос участия в соревнованиях будет изучаться год за годом, если условия безопасности будут меняться. Координационный комитет IIHF представит совету IIHF несколько возможных сценариев реинтеграции сборной России, если это будет актуально в будущем сезоне или позже. Конгресс IIHF одобрит или не одобрит их предложение», – подчеркнул Тардиф.

