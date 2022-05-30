Финны дома выиграли чемпионат мира по хоккею

Хоккейная сборная Финляндии со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Канады и стала чемпионом мира четвёртый раз в истории. Матч проходил вечером 29 мая в финском городе Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
У финнов шайбы забили Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), Йоэль Армия (55), Сакари Маннинен в овертайме (67). У канадцев — Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59), передаёт «Коммерсантъ».
Этот год для хоккеистов Суоми оказался очень успешным: зимой они выиграли и Олимпиаду.
«Финны считались главными претендентами на золото домашнего турнира и эти надежды оправдали. Как и год назад, в финале им противостояли канадцы. Обе сборные сейчас по праву являются лидерами мирового хоккея, если брать в расчет именно выступления на мировых первенствах. Сборная Канады с 2015 года только один раз опускалась ниже второго места, по три раза становясь чемпионом мира (2015, 2016, 2021) и серебряным призером (2017, 2019, 2022)», — напоминает ТАСС.