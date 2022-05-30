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    Финны дома выиграли чемпионат мира по хоккею

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    8 комментариев

    Хоккейная сборная Финляндии со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Канады и стала чемпионом мира четвёртый раз в истории. Матч проходил вечером 29 мая в финском городе Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

    У финнов шайбы забили Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), Йоэль Армия (55), Сакари Маннинен в овертайме (67). У канадцев — Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59), передаёт «Коммерсантъ».

    Этот год для хоккеистов Суоми оказался очень успешным: зимой они выиграли и Олимпиаду.

    «Финны считались главными претендентами на золото домашнего турнира и эти надежды оправдали. Как и год назад, в финале им противостояли канадцы. Обе сборные сейчас по праву являются лидерами мирового хоккея, если брать в расчет именно выступления на мировых первенствах. Сборная Канады с 2015 года только один раз опускалась ниже второго места, по три раза становясь чемпионом мира (2015, 2016, 2021) и серебряным призером (2017, 2019, 2022)», — напоминает ТАСС.

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    Комментарии (8)

    А13579
    Чемпионат части мира по хоккею. Только и всего…
    mynine
    Все понимают, что пока в России стране не сменится власть, российские сборные и отдельные спортсмены могут забыть об участии в международных первенствах?
    angel of death
    шайбу! шайбу! =)
    дайте мне шайбу с автографами и я продам её на гравито =)))))
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