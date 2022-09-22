    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    766мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Кого мобилизуютМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Минобороны: Этой осенью в армию призовут 120 тысяч россиян. Это меньше, чем в прошлом году

    1908
    7 комментариев

    На военную службу в рамках осенней призывной кампании отправятся 120 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но достаточно даже при учете событий на Украине, сообщает 22 сентября Минобороны.

    Никто из призванных в армию участвовать в боевых действиях на Украине не будет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Все призывники будут проходить службу в России, а военнослужащие, у которых срок призыва истек, спокойно вернутся домой.

    Студентов-очников ни призыв, ни частичная мобилизация не коснется. «Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — добавил Цимлянский.

    Разъяснения Минобороны о частичной мобилизации читайте здесь.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close