Минобороны: Этой осенью в армию призовут 120 тысяч россиян. Это меньше, чем в прошлом году

На военную службу в рамках осенней призывной кампании отправятся 120 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но достаточно даже при учете событий на Украине, сообщает 22 сентября Минобороны.



Никто из призванных в армию участвовать в боевых действиях на Украине не будет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Все призывники будут проходить службу в России, а военнослужащие, у которых срок призыва истек, спокойно вернутся домой.

