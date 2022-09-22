Минобороны: Этой осенью в армию призовут 120 тысяч россиян. Это меньше, чем в прошлом году

На военную службу в рамках осенней призывной кампании отправятся 120 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но достаточно даже при учете событий на Украине, сообщает 22 сентября Минобороны.
Никто из призванных в армию участвовать в боевых действиях на Украине не будет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Все призывники будут проходить службу в России, а военнослужащие, у которых срок призыва истек, спокойно вернутся домой.
Студентов-очников ни призыв, ни частичная мобилизация не коснется. «Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — добавил Цимлянский.
Разъяснения Минобороны о частичной мобилизации читайте здесь.