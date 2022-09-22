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    «Чтобы каждый смог получить ответы». Мишустин назначил ответственного за информирование о мобилизации

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    Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

    Глава кабмина просит вице-премьера организовать работу в кратчайший срок с использованием информационных ресурсов, таких как «объясняем.рф», чтобы «каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы».

    Вопросы о частичной мобилизации действительно волнующие. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов, однако четких и официальных пояснений на этот счет пока не было. «Фонтанка» собрала основные вопросы, которые беспокоят горожан.

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