Группа «ЛСР» построит миллион квадратных метров жилья на месте аэропорта Ржевка

На месте бывшего аэропорта Ржевка, рядом с поселком Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области, построят более 1 млн кв. м жилья. Это первый проект Группы «ЛСР» в регионе за последние 15 лет.

Всего здесь планируется несколько очередей, сейчас выведена в продажу первая — 8 домов должны быть сданы в эксплуатацию в 2024 году, тогда же планируется построить школу и детский сад. Всего в проекте помимо жилья будет 9 дошкольных учреждений, 4 школы, а также поликлиника, станция скорой помощи и пожарное депо. В рамках застройки 16,5 тыс. кв. м будет выделено под коммерческие помещения, построят и парковку на 772 места.