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    Группа «ЛСР» построит миллион квадратных метров жилья на месте аэропорта Ржевка

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    На месте бывшего аэропорта Ржевка, рядом с поселком Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области, построят более 1 млн кв. м жилья. Это первый проект Группы «ЛСР» в регионе за последние 15 лет.

    Всего здесь планируется несколько очередей, сейчас выведена в продажу первая — 8 домов должны быть сданы в эксплуатацию в 2024 году, тогда же планируется построить школу и детский сад. Всего в проекте помимо жилья будет 9 дошкольных учреждений, 4 школы, а также поликлиника, станция скорой помощи и пожарное депо. В рамках застройки 16,5 тыс. кв. м будет выделено под коммерческие помещения, построят и парковку на 772 места.

    Жилой комплекс строится рядом с железнодорожной станцией, откуда можно за полчаса добраться до Финляндского вокзала. Дорога до центра Санкт-Петербурга на автомобиле займет около 40 минут.

    Напомним, что 175 га бывшего аэропорта в поселке Ковалево Всеволожского района Группа «ЛСР» приобрела еще в 2014 году.

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