В Петербурге кто-то выстроил облака в шеренги

В наборе странностей, переполнивших нашу жизнь за последние дни, теперь есть небесное предсказание.
В Красном Селе облака расположились стройными рядами, как будто их собрали, построили и собираются отправлять куда-то далеко. Фотографию публикует 22 сентября телеграм-канал «Транспортный коллапс. Красное Село».
Это полосатые слоисто-кучевые облака, они встречаются довольно редко. И в целом это хороший знак, с точки зрения погоды: дождей они не предвещают, будет сухо.
Сегодня Петербург находится на периферии малоподвижного циклона. Осадки если и будут, то небольшие.