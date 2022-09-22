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    В Петербурге кто-то выстроил облака в шеренги

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    В наборе странностей, переполнивших нашу жизнь за последние дни, теперь есть небесное предсказание.

    В Красном Селе облака расположились стройными рядами, как будто их собрали, построили и собираются отправлять куда-то далеко. Фотографию публикует 22 сентября телеграм-канал «Транспортный коллапс. Красное Село».

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    Это полосатые слоисто-кучевые облака, они встречаются довольно редко. И в целом это хороший знак, с точки зрения погоды: дождей они не предвещают, будет сухо.

    Сегодня Петербург находится на периферии малоподвижного циклона. Осадки если и будут, то небольшие.

    Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»

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