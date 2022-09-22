Петербург на периферии циклона. Возможны дожди, температура чуть ниже нормы

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, а в окрестностях местами до 2, днём составит 12–14 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем слабо понижаться.

Циклон повышает вероятность дождей в Петербурге в ближайшие два дня. В субботу же погода должна быть сухой.

«Сегодня Северная столица останется на северной периферии малоподвижного циклона, с центром над Черноземьем. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие дожди», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, температура сегодня чуть ниже нормы, а давление выше нормы.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день в городе бывает паcмурно, от 4 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 22 сентября выдалось в 1978 году, когда днём был 0, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

