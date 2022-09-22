    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Петербург на периферии циклона. Возможны дожди, температура чуть ниже нормы

    2857
    обсудить
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Циклон повышает вероятность дождей в Петербурге в ближайшие два дня. В субботу же погода должна быть сухой.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, а в окрестностях местами до 2, днём составит 12–14 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем слабо понижаться.

    «Сегодня Северная столица останется на северной периферии малоподвижного циклона, с центром над Черноземьем. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие дожди», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, температура сегодня чуть ниже нормы, а давление выше нормы.

    Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день в городе бывает паcмурно, от 4 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 22 сентября выдалось в 1978 году, когда днём был 0, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

    В пятницу погода существенно не изменится.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close