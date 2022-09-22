Суды будут рассматривать почти 200 материалов в отношении участников несанкционированной акции в центре Петербурга

В семь районных судов Петербурга на 14:00 поступило 175 материалов, составленных на задержанных за участие в несанкционированной акции в городе накануне вечером. Об этом сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 22 сентября.



Как сообщают читатели, рассмотрения начались уже в Петроградском, Выборгском и Колпинском судах.



В основном задержанных за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» отправляют под административный арест на срок от 10 до 14 суток. Однако, как минимум одному из доставленных в Колпинский райсуд дали 50 часов исправительных работ.

