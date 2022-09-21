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    В центре Петербурга наблюдается скопление силовиков и спецтехники

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    17 комментариев

    Полицейские автозаки, машину Росгвардии и другую специализированную технику заметили в центре Петербурга вечером 21 сентября.

    Корреспондент «Фонтанки» передает, что правоохранители расположились на Исаакиевской площади и стоят у памятника императору Николаю I. На фотографиях можно увидеть как минимум пять машин силовых ведомств.

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    Схожая картина у Гостиного двора, где встали машины Росгвардии, и у Зимнего дворца, где выстроились полицейские машины.

    Скопления людей ни у Исаакия, ни на Невском, ни на Дворцовой не наблюдается.

    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ1
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