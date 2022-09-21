В центре Петербурга наблюдается скопление силовиков и спецтехники

Полицейские автозаки, машину Росгвардии и другую специализированную технику заметили в центре Петербурга вечером 21 сентября.
Корреспондент «Фонтанки» передает, что правоохранители расположились на Исаакиевской площади и стоят у памятника императору Николаю I. На фотографиях можно увидеть как минимум пять машин силовых ведомств.
Схожая картина у Гостиного двора, где встали машины Росгвардии, и у Зимнего дворца, где выстроились полицейские машины.
Скопления людей ни у Исаакия, ни на Невском, ни на Дворцовой не наблюдается.