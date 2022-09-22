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    Скончался основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов

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    Основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Николаевич Бесов ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды «Зенит», чья академия стала наследницей «Смены».

    Дмитрий Бесов родился 16 апреля 1924 года в Ленинграде. Начинал играть в футбол в «Красной Заре». Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден боевыми орденами и медалями. В 1968-м по его инициативе была организована СДЮШОР «Смена», директором которой Дмитрий Николаевич оставался до июля 2005-го. Школа воспитала более пятидесяти футболистов высшей лиги, десять из них стали в 1984-м чемпионами СССР в составе «Зенита», еще два десятка в разные годы завоевали золотые медали чемпионата России. В 2009-м «Смена» реорганизована в «Газпром»-Академию.

    19 сентября ушёл из жизни тренер футбольного клуба «Зенит» Владимир Голубев, один из лучших защитников в истории команды.

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