Умер один из лучших защитников «Зенита» Владимир Голубев

Тренер футбольного клуба «Зенит» Владимир Голубев, один из лучших защитников в истории команды, ушёл из жизни 19 сентября. Ему было 72 года. Об этом сообщил ФК на своём сайте.

Владимир Евгеньевич Голубев родился в Ленинграде 16 апреля 1950 года. В 18 лет дебютировал в «Зените», провёл в клубе 14 сезонов, сыграл в 384-х официальных матчах, забил 7 мячей, несколько раз был капитаном, входил в число 33-х лучших футболистов страны.



«В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза. Неоднократно получал приглашения в команды Москвы и Киева, но остался на берегах Невы», — отмечается в сообщении.

