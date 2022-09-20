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    Умер один из лучших защитников «Зенита» Владимир Голубев

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    3 комментария

    Тренер футбольного клуба «Зенит» Владимир Голубев, один из лучших защитников в истории команды, ушёл из жизни 19 сентября. Ему было 72 года. Об этом сообщил ФК на своём сайте.

    Владимир Евгеньевич Голубев. Фото ФК «Зенит»
    Владимир Евгеньевич Голубев. Фото ФК «Зенит»
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    Владимир Евгеньевич Голубев родился в Ленинграде 16 апреля 1950 года. В 18 лет дебютировал в «Зените», провёл в клубе 14 сезонов, сыграл в 384-х официальных матчах, забил 7 мячей, несколько раз был капитаном, входил в число 33-х лучших футболистов страны.

    «В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза. Неоднократно получал приглашения в команды Москвы и Киева, но остался на берегах Невы», — отмечается в сообщении.

    Завершив карьеру игрока, стал тренером. Он дважды возглавлял команду в «очень непростых ситуациях» — в 1987 и 1989 годах. Мастер спорта СССР.

    Владимир Евгеньевич Голубев. Фото ФК «Зенит»
    Владимир Евгеньевич Голубев. Фото ФК «Зенит»

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    Комментарии 3

    YashkaBublik20 Сен 2022 в 09:40
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