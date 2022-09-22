Ваш автомобиль (не) нужен армии. На кого распространяется военно-транспортная обязанность

После объявления частичной мобилизации автовладельцы забеспокоились: может ли статься, что их «ласточки» будут изъяты для нужд государства? Некоторые только-только запчасти к зиме обновили и закупились шипованной резиной. Пока обладатели мощных внедорожников напрягаются, а хозяева хроменьких «Дэу Матизов» хвалят себя за удачный выбор, «Фонтанка» разъясняет, как обстоят дела с военно-транспортной обязанностью на самом деле.



Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO Поделиться Поделиться





Обсуждаемое явление в нашей стране регулируется двумя основными документами. Это указ президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» и приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. № 151 , для точности приведем полное наименование: «Об утверждении перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям».



Военно-транспортная обязанность распространяется на:

федеральные органы исполнительной власти;

органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления;

организации (независимо от формы собственности), у которых в хозяйстве есть транспортные средства (в их число входят порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные и иные организации);

и только в последнюю очередь — на граждан — владельцев транспортных средств.

В советское время обладатели внедорожников УАЗ, «Жигули» и «Нива» были обязаны регистрировать свои ТС в военных комиссариатах по месту прописки. Сегодня это не требуется — при необходимости военные комиссариаты проведут учет подходящих под требования авто на основе электронных баз зарегистрированных автомобилей. С линейкой по трассам, гаражам и автостоянкам никто ходить не будет.



В приказе № 151 есть перечень транспортных средств, которые могут потребоваться в период мобилизации. Помимо прочего, в список входят все транспортные средства категории N, используемые для перевозки грузов, а еще — прицепы и тракторы, как и всевозможные автобусы, предназначенные для транспортировки большого числа людей. Тут не повезло разве что троллейбусам — рогатых на службу не возьмут, им электричество нужно.

Что касается легковушек, то первым же пунктом указана категория M1G — к ней относятся легковые автомобили повышенной проходимости, в которых не более восьми пассажирских мест. «Ласточка» должна уметь одолевать уклон 30 градусов, а также обладать как минимум одним устройством блокирования дифференциала и как минимум одной передней и одной задней осью, механизм которых делает возможным их синхронный привод. Ну и если легковушка оборудована мощным силовым бампером или «кенгурятником» не просто по капризу владельца, а потому, что производитель озаботился оформлением «сертификата одобрения типа транспортного средства» с подтверждением категории M1G с внесением записи в реестр № E-JP.MT02.B.00139.И1, — такой машинке надо морально приготовиться. Но пока — только морально, потому что перед ней стоит длинная очередь из автопарков всевозможных организаций и ведомств, где даже специально обученные люди в штате есть — для учета потенциально мобилизуемого автотранспорта.



Также должны быть готовы помочь стране автовладельцы, у которых есть личный бронеавтомобиль, гусеничный, колесный или шнековый снегоход, болотоход или, паче чаяния, снегоболотоход, а также амфибия на самостоятельных шасси или с оригинальным кузовом. Словом, автопарк Бэтмена пригодился бы весь, целиком. Квадроциклы, в том числе легкие, на которых любят гонять по колхозным полям подростки, тоже входят в перечень, как и мотовездеходы и прицепы к ним. А еще — снегоходы с лыжами и прицепами.



В комментарии MSK1 юрист Максим Едрышов называл конкретные марки: к М1G, в частности, он отнес Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail и Chevrolet Niva, добавив, что список очень велик. А к средствам повышенной проходимости — к примеру, УАЗы и полноприводную «Газель».

В любом случае, дергаться обладателям вышеперечисленного рано. Прежде чем мобилизация четырехколесных вообще начнется, надо провести большую подготовительную работу: определить места, где всё это добро будет храниться, оформить документацию, в том числе подготовить форму документа, который будет выдаваться автовладельцу в обмен на его ТС, определить, кто и как будет осматривать и готовить транспорт для дальнейшей эксплуатации. А еще установить порядок компенсации владельцу за его авто.

Но начнется всё с приказа регионального военкома, которым будет утвержден порядок проведения частичной мобилизации в регионе. По Петербургу и области таких приказов пока не опубликовано.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

