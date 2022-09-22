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    Главный федеральный инспектор Камчатки отправится добровольцем в Донбасс

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    Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров принял решение отправиться в Донбасс добровольцем. Об этом 22 сентября сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на официальное представительство в ДФО.


    «Я — офицер, хоть и в запасе», — сказал Евгений Макаров и заявил, что защита родины является долгом.

    Макаров занял должность главного федерального инспектора на Камчатке 14 сентября 2022 года, до этого несколько лет занимал пост федерального инспектора по Камчатскому краю. Родился в Москве, служил с 2002-го по 2020-й в органах госбезопасности.

    Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию.

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