Главный федеральный инспектор Камчатки отправится добровольцем в Донбасс

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров принял решение отправиться в Донбасс добровольцем. Об этом 22 сентября сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на официальное представительство в ДФО.





«Я — офицер, хоть и в запасе», — сказал Евгений Макаров и заявил, что защита родины является долгом.



Макаров занял должность главного федерального инспектора на Камчатке 14 сентября 2022 года, до этого несколько лет занимал пост федерального инспектора по Камчатскому краю. Родился в Москве, служил с 2002-го по 2020-й в органах госбезопасности.