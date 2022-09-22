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    Хоккеист «Югры» Лукин признал вину в даче взятки за получение военного билета

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    2 комментария

    В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего хоккеиста «Югры» Владислава Лукина. Его обвиняют в даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ) для получения военного билета без фактического прохождения воинской службы.

    Как пишет «Коммерсантъ» 22 сентября, в ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого стало известно, что Владислав Лукин через посредника Фарита Самигуллина приобрел военный билет за 156 тыс. рублей и водительское удостоверение за 70 тыс. рублей. Спортсмен полностью признал свою вину. Следующее судебное заседание назначено на 28 сентября.

    По аналогичной статье также обвинялся хоккеист петербургского СКА Михаил Воробьёв. В его случае дело завершилось штрафом в 2 млн рублей. Оба хоккеиста — воспитанники уфимского «Салавата Юлаева». Оба, по версии следствия, покупали военные билеты через Фарита Самигуллина.

    В СКА Воробьёв перешёл в 2021 году, поиграв до этого также за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» и команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».

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    Комментарии 2

    ProstoZloy22 Сен 2022 в 10:22
    "для получения военного билета без фактического прохождения воинской службы."
    Ну, сейчас-то это стало абсолютно бессмысленным.
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