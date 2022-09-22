Хоккеист «Югры» Лукин признал вину в даче взятки за получение военного билета

В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего хоккеиста «Югры» Владислава Лукина. Его обвиняют в даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ) для получения военного билета без фактического прохождения воинской службы.



Как пишет «Коммерсантъ» 22 сентября, в ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого стало известно, что Владислав Лукин через посредника Фарита Самигуллина приобрел военный билет за 156 тыс. рублей и водительское удостоверение за 70 тыс. рублей. Спортсмен полностью признал свою вину. Следующее судебное заседание назначено на 28 сентября.

