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    Власти Израиля призвали увеличить количество авиарейсов из России

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    23 комментария

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами после объявления частичной мобилизации в России из-за беспокойства за судьбы евреев. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на израильские СМИ.


    Также канцелярия главы правительства Израиля уточняет, что Лапид попросил компанию увеличить количество рейсов в Россию.

    Кроме того, он поручил принимать больше иммигрантов из России. Это потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.

    Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации.

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    Комментарии 23

    cacadu4322 Сен 2022 в 10:39
    А неевреям можно в евреи записаться? Могу даже идиш выучить, при необходимости.
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