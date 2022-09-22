Власти Израиля призвали увеличить количество авиарейсов из России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами после объявления частичной мобилизации в России из-за беспокойства за судьбы евреев. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на израильские СМИ.



Также канцелярия главы правительства Израиля уточняет, что Лапид попросил компанию увеличить количество рейсов в Россию.

Кроме того, он поручил принимать больше иммигрантов из России. Это потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.