Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Трампа и его детей за «200 случаев мошенничества за 10 лет»

Экс-президента США Дональда Трампа обвинили в масштабном мошенничестве. Иск подала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сообщают 21 сентября CNN и The Hill.



Она полагает, что Trump Organization завышала стоимость имущества Трампа, чтобы получать выгодные займы, а также мошенничала, чтобы платить более низкие налоги. Джеймс перечислила более 200 подобных случаев за 10 лет.



Джеймс требует штрафных санкций в 250 миллионов долларов, а также хочет, чтобы Трампу и его детям, указанным в иске, навсегда запретили занимать посты должностных лиц или директоров в любой нью-йоркской компании. Кроме того, она просит запретить Трампу и его организации подавать заявки на кредиты и приобретать коммерческую недвижимость в штате в течение пяти лет.

