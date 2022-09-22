    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Смерть героя или клеймо иудыПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Трампа и его детей за «200 случаев мошенничества за 10 лет»

    515
    1 комментарий

    Экс-президента США Дональда Трампа обвинили в масштабном мошенничестве. Иск подала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сообщают 21 сентября CNN и The Hill.

    Она полагает, что Trump Organization завышала стоимость имущества Трампа, чтобы получать выгодные займы, а также мошенничала, чтобы платить более низкие налоги. Джеймс перечислила более 200 подобных случаев за 10 лет.

    Джеймс требует штрафных санкций в 250 миллионов долларов, а также хочет, чтобы Трампу и его детям, указанным в иске, навсегда запретили занимать посты должностных лиц или директоров в любой нью-йоркской компании. Кроме того, она просит запретить Трампу и его организации подавать заявки на кредиты и приобретать коммерческую недвижимость в штате в течение пяти лет.

    Ответчиками, кроме экс-президента, значатся Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Иванка Трамп, а также бывшие должностные лица Trump Organization Аллен Вайссельберг и Джефф МакКонни.

    Джеймс полагает, что они могли нарушить государственные и уголовные законы. Расследование длится уже давно, и сам Трамп называл его «охотой на ведьм».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close