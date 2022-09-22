«Ледяной гигант» уже не синий. Полюбуйтесь самым четким снимком колец Нептуна за последние 30 лет

Некоторые кольца раньше вообще не были видны – кроме ярких, теперь можно разглядеть и более тусклые. Кроме того, в объектив попали 7 из 14 известных спутников планеты, включая Тритон – «очень яркую светящуюся точку».



Нептун, зовущийся «ледяным гигантом», обычно выглядит на снимках синим из-за особенностей атмосферы, но на фотографиях «Джеймса Уэбба» он выгляди немного иначе из-за инфракрасной камеры.

