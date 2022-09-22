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    «Ледяной гигант» уже не синий. Полюбуйтесь самым четким снимком колец Нептуна за последние 30 лет

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    Американский телескоп «Джеймс Уэбб» поймал самое четкое изображение колец Нептуна, какое удалось получить за последние 30 лет. Снимки 21 сентября публикует NASA.

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    Некоторые кольца раньше вообще не были видны – кроме ярких, теперь можно разглядеть и более тусклые. Кроме того, в объектив попали 7 из 14 известных спутников планеты, включая Тритон – «очень яркую светящуюся точку».

    Нептун, зовущийся «ледяным гигантом», обычно выглядит на снимках синим из-за особенностей атмосферы, но на фотографиях «Джеймса Уэбба» он выгляди немного иначе из-за инфракрасной камеры.

    Ранее этот телескоп показал, как могли формироваться звездные системы и планеты.

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