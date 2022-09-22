«Ледяной гигант» уже не синий. Полюбуйтесь самым четким снимком колец Нептуна за последние 30 лет

Американский телескоп «Джеймс Уэбб» поймал самое четкое изображение колец Нептуна, какое удалось получить за последние 30 лет. Снимки 21 сентября публикует NASA.
Некоторые кольца раньше вообще не были видны – кроме ярких, теперь можно разглядеть и более тусклые. Кроме того, в объектив попали 7 из 14 известных спутников планеты, включая Тритон – «очень яркую светящуюся точку».
Нептун, зовущийся «ледяным гигантом», обычно выглядит на снимках синим из-за особенностей атмосферы, но на фотографиях «Джеймса Уэбба» он выгляди немного иначе из-за инфракрасной камеры.
Ранее этот телескоп показал, как могли формироваться звездные системы и планеты.