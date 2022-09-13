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    Космос просто космос. Теперь вы можете увидеть, как зарождаются звездные системы

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    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
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    Изображения, от которых захватывает дух, сделал телескоп «Джеймс Уэбб» в туманности Ориона. Они не просто захватывают дух, но и раскрывают детали того, как формируются звезды и системы планет.

    Опубликованные накануне изображения проливают свет на то, как могла формироваться Солнечная система более 4,5 миллиардов лет назад. Предполагается, что наблюдение за туманностью Ориона поможет ученым лучше понять, что происходило в течение первого миллиона лет эволюции Млечного Пути. Об этом заявила астрофизик Западного университета Элс Питерс.

    По ее словам, проект был начат в 2017 году. Чтобы получить нынешние данные, потребовалось несколько лет.

    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
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    «Эти новые наблюдения позволяют нам лучше понять, как массивные звезды трансформируют газопылевое облако, в котором они рождаются», – добавила астрофизик.

    Проблема в наблюдении за туманностью Ориона заключается в том, что ее центр затемнен большим количеством звездной пыли. Это затрудняет наблюдение. Например, для знаменитого космического телескопа «Хаббл» оно попросту невозможно: он дает изображения, опираясь, в основном, на видимый свет. «Джеймс Уэбб» способен увидеть инфракрасный свет космоса, что дает возможность наблюдать за происходящим, несмотря на слои пыли.

    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Olivier Berné
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    Новые изображения показывают многочисленные структуры внутри туманности. В том числе, проплиды (центральные протозвезды), окруженные диском из пыли и газа. Именно внутри них происходит образование планет.

    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
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    «Нам никогда не удавалось увидеть мельчайшие детали того, как устроена межзвездная материя в этих средах, и понять, как могут формироваться планетарные системы. Эти изображения раскрывают наследие межзвездной среды в планетных системах», – заявила Эмили Хабар, доцент Института пространственной астрофизики (IAS) во Франции.

    Ученые отмечают, что в центре туманности Ориона отчетливо заметно трапециевидное скопление молодых массивных звезд. Понимание того, как их интенсивное инфракрасное излучение влияет на окружение, является ключом к пониманию того, как формируются звездные системы.

    «Массивные молодые звезды излучают большое количество ультрафиолетового излучения прямо в естественное облако, которое все еще их окружает. Это меняет физическую форму облака, а также его химический состав. Как именно это работает и как влияет на дальнейшее формирование звезд и планет, пока неизвестно», – говорит Элс Питерс.

    В обозримом будущем полученные при помощи нового телескопа изображения будет изучать группа ученых, в которую входят 100 представителей 18 стран. Она известна, как PDRs4All.

    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Olivier Berné
    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor

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