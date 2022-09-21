СМИ: Еврокомиссия готовит новые санкции против России. Их могут обсудить уже в пятницу

Еврокомиссия готовит новые санкции против России и может обсудить их с постпредами Евросоюза уже в эту пятницу. Об этом 21 сентября со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Politico.



«Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней», — говорится в тексте (цитата по РИА Новости).



Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил России санкциями из-за референдумов по вступлению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ее состав.

