«Возможно, через месяц или два мы войдем в стадию большого мирового конфликта». Как зарубежные лидеры отозвались на сообщения о референдумах

Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Мир тревожно отреагировал на сообщения о готовящихся референдумах в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Главные цитаты — в материале «Фонтанки».

Российский рынок акций, по данным Московской биржи, упал в основную сессию вторника, 20 сентября, на 8,84 % — это абсолютный минимум с 24 февраля. Как отмечает «Интерфакс» https://www.interfax.ru/business/863138, причина не только в усилении геополитических рисков, но и в ожидании новых пошлин и НДПИ для экспортеров. В среднем на 10 % просели акции Polymetal, OZON, «Яндекса», ЛУКОЙЛа, «Газпрома» и Сбербанка. Курс доллара вырос на 29 копеек и достиг 60,45 рубля.



Одним из первых по поводу референдумов высказался канцлер Германии Олаф Шольц во время брифинга с журналистами в ходе Генассамблеи ООН. «Совершенно очевидно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны и не подпадают под действие международного права, — заявил Шольц. — Россия должна вывести свои войска. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию. В этом мы поддерживаем Украину».

Там же, на полях Генассамблеи ООН, с аналогичным мнением выступил перед журналистами президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что референдумы о присоединении Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей к России «ничего не стоят — правда в том, что результат определят в Кремле, а не благодаря голосованию».



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter заявил, что референдумы — это «дальнейшая эскалация» конфликта на Украине. «Имитационные референдумы не легитимны», — написал Столтенберг и призвал международное сообщество осудить «это вопиющее нарушение международного права».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила на своей странице в Twitter, что ее страна никогда не признает результаты планируемых референдумов. «Подобные действия будут иметь обратный эффект и консолидируют поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций», — написала Каллас.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также раскритиковала запланированные референдумы как явное нарушение Устава ООН. «Мы никогда не признаем попытку России узаконить свою незаконную и жестокую оккупацию украинских территорий, — заявила фон дер Ляйен во вторник на полях Генеральной ассамблеи ООН. — Намерение сдвинуть границы Украины совершенно неприемлемо и является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».



Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал ситуацию из Нью-Йорка, где он должен выступить перед более чем 150 главами государств на 77-й Генеральной ассамблее ООН. Готовящиеся референдумы французский лидер назвал «пародией» и «провокацией», сообщает Le Figaro. «Российская армия должна покинуть украинскую территорию, которая является суверенной, Россия должна уважать международно признанные границы, — заявил Макрон. — Сама идея организации референдумов в регионах, пострадавших от войны, бомбардировок или вынужденного бегства людей, является признаком цинизма». В ряде СМИ появилась информация о том, что президент Франции сразу после новостей о референдумах запросил телефонные переговоры с Владимиром Путиным, однако в официальных французских источниках подтверждения этому нет. Макрон, в свою очередь, отметил, что рассчитывает поговорить с российским лидером в ближайшие дни «по ядерному вопросу».



Cоветник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что США никогда не признают претензии России на украинские территории, передает Reuters. Салливан предположил, что Москва после проведения референдумов, вероятно, захочет пополнить свои войска в присоединенных районах, и назвал референдумы «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности». Также Салливан пообещал, что президент США Джо Байден в своем выступлении в среду, 21 сентября, на Генеральной ассамблее ООН решительно осудит действия России.



Президент Сербии Александар Вучич в интервью порталу RTS дал весьма тревожный прогноз. «Я предполагаю, что от стадии специальной военной операции мы приближаемся к крупному военному конфликту, — сказал Вучич. — Возможно, через месяц или два мы войдем в стадию большого мирового конфликта, которого у нас не было со времен Второй мировой войны». Также президент Сербии отметил, что для маленьких стран, которые хотели бы жить в безопасности, на фоне ухудшения отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР, хороших новостей нет.



Однако среди зарубежных политиков нашлись и те, кто поддержал идею проведения референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что референдумы соответствуют Уставу ООН. «Российский народ в этих странах находился под угрозой уничтожения со стороны неонацистского режима в Киеве, — цитирует Шешеля ТАСС. — И он имеет неприкосновенное право на самоопределение, отделение и присоединение к своей Родине».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега еще в феврале 2022 года, сразу после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что жители ДНР и ЛНР поддержали бы вхождение в РФ, если бы на их территории был проведен референдум. «Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России. Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО»,— говорил Даниэль Ортега.

Круг стран, которые положительно воспринимают решение о проведении референдумов, может стать шире. Так, Китай уже высказывался в поддержку референдумов на востоке Украины в мае 2014 года, когда Луганская и Донецкая республики провозгласили суверенитет. Замглавы МИД КНР Чэн Гопин заявил, что референдумы на Украине — это внутриполитические дела этой страны. «Законные интересы представителей всех народностей на Украине должны уважаться», — сказал Чэн Гопин.



Как минимум не в негативном ключе можно рассматривать выступление 20 сентября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который считает, что Россия стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине. «Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема»,— сказал Эрдоган телеканалу PBS.

«Восстановлением исторической справедливости» назвал готовящиеся референдумы зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны, — написал Медведев в Telegram. — Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав страны геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

