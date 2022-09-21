Байден предложил сделать с ООН то, чего хотел Шольц

Президент США Джо Байден считает необходимым расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал 21 сентября на выступлении с трибуны Генассамблеи организации.



«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», — сообщил глава Белого дома (цитата по РИА Новости).

