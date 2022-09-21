Байден предложил сделать с ООН то, чего хотел Шольц

Президент США Джо Байден считает необходимым расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал 21 сентября на выступлении с трибуны Генассамблеи организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», — сообщил глава Белого дома (цитата по РИА Новости).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил дать Германии место постоянного члена Совбеза ООН и добавил, что его страна готова взять на себя большую ответственность.
В Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Они имеют право вето. Также в совет приглашаются десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.